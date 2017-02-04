У Порошенко подтвердили проведение разговора с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко в субботу вечером проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в сообщении пресс-службы администрации украинского главы государства.
Предстоящий разговор станет первым разговором глав двух государств.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует провести телефонный разговор с Порошенко, звонок запланирован на субботу, 23.45 (00:45 мск, прим. ред.).
«В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении пресс-службы. Других подробностей не сообщается.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486211880