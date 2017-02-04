Украина 

У Порошенко подтвердили проведение разговора с Трампом

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У Порошенко подтвердили проведение разговора с Трампом | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко в субботу вечером проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в сообщении пресс-службы администрации украинского главы государства.

Предстоящий разговор станет первым разговором глав двух государств.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует провести телефонный разговор с Порошенко, звонок запланирован на субботу, 23.45 (00:45 мск, прим. ред.).

«В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении пресс-службы. Других подробностей не сообщается.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486211880

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