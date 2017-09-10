У Порошенко готовы к компромиссу с Россией по Крыму, но боятся говорить вслух (ВИДЕО)

Несмотря на публичную риторику, на Банковой всегда понимали, что требовать возвращения Крыма в состав Украины нереалистично, что подтверждают подписанные Киевом международные документы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что если говорить откровенно, то команда президента Порошенко всегда была готова к компромиссу с Россией.

«Мне один из членов дипломатической команды, советников говорил, что если бы в России готовы были бы всерьез обсуждать шаги со стороны Украины по вопросу функционирования Крыма взамен на урегулирование в Донбассе, то, скорее всего, уже давно бы что-то сдвинулось. Проблема как раз была со стороны Москвы, потому что там хотели и то, и другое — тему Крыма вообще не обсуждали и обмен никогда не предлагался», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что на уровне риторики заявления официального Киева о том, что никогда не будет признания российского статуса Крыма, понятны.

«Несмотря на риторику на внутреннем фронте, в международных документах, которые подписывались украинской властью, начиная с Женевского меморандума 2014 года, Крым нигде не фигурировал. Это момент, показывающий, что на самом деле здоровое понимание того, что реалистично, а что нет, на Банковой всегда было, — полагает Волошин.

— Другое дело, что они разрывались между двумя вещами: с одной стороны, между тем. что Москва хотела сразу и все, и тем, что внутри страны электорально и сугубо с точки зрения элементарной безопасности многое из того, что есть понимаемым, невозможно сформулировать или произнести, потому что моментально набегает толпа каких-то идиотов, которые начинают кричать о «зраде».

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