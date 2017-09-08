У Пентагона — кризис, — эксперт о рассекречивании США данных о советском ВМФ

ЦРУ рассекретило материалы о советском ВМФ в период холодной войны.

Военный эксперт Александр Жилин считает, что неслучайно эта информация стала всеобщим достоянием именно сейчас. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило ряд материалов, в которых приводятся данные относительно советского Военно-морского флота в период холодной войны.

Рассекреченные материалы включают в себя 82 документа, состоящие из более двух тысяч страниц, и охватывают период с 1960-х до 1980-х годов.

Среди опубликованных данных — национальные разведывательные сводки, а также статьи из журнала «Военная мысль», переведенные на английский язык.

Большая часть представленных документов опирается на данные, полученные ЦРУ от завербованных советских военных: полковника Олега Пеньковского и подполковника Петра Попова. Оба они служили в ГРУ.

Также часть документов попала в руки американской разведки от «нелегальных источников», имена которых не приводятся.

Отчеты описывают строительство в СССР атомной подводной лодки, работу Москвы над ядерным вооружением. В брошюре отдельно отмечается важность вербовки ЦРУ полковника Пеньковского. Он в 1961–1962 годах передал американской стороне пять тысяч страниц секретных документов, в том числе «бесценную информацию о Хрущевском стремлении использовать армию и флот для достижения внешнеполитических целей».

В завершении авторы брошюры подчеркивают важность, которую рассекреченная информация сыграла для понимания советской военной доктрины и оценки сил ВМФ СССР. Опубликованные документы в разгар холодной войны отправлялись напрямую к президентам США, а также руководству Госдепа и Пентагона.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы неслучайно сделали эту информацию открытой именно сейчас.

«Все, что происходит сегодня вокруг Пентагона, военного бюджета США, скандалов с коррупцией и так далее — все это говорит об очень серьезном кризисе. Например, вскрываются вопиющие факты по самолету F-35 — сколько там было украдено. Это касается и других проектов — сколько было списано на оккупацию Ирака, и так далее. Нужно от всего этого отвлечь внимание, поэтому и делаются подобные вбросы. Они демонизируют Россию и говорят, мол, дайте еще денег на военный бюджет. Когда речь заходит о вопиюще низкой выучке личного состава американской армии, они вбрасывают данные о том, что якобы и советская армия была плоха. А на самом деле, думаю, американцам сегодня нужно догонять российскую армию и по мастерству, и по боевой выучке. Например, когда мы перебазировали свои ВКС в Сирию, ни один хваленый радар НАТО ничего не увидел, а увидели нас там, когда мы уже начали летать. А что касается нашего Военно-морского флота, то удары из подводного положения по террористам в Сирии показали: если надо, то мы в форточку Белого дома доставим ракету», — сказал Александр Жилин.

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