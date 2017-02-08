У нового главы Нацполиции Украины нашлась бывшая жена с семью квартирами

Глава комитета Рады Украины по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев пообещал обратиться в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить декларацию и собственность нового главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

Соболеву напомнили, что ранее СМИ сообщали о семи квартирах жены Князева. «Я обязательно обращусь к НАБУ и антикоррупционной прокуратуре, чтобы они проверили эту информацию, — ппобещал депутат. — Я думаю, это проявление круговой поруки и слабость конкретно премьер-министра, что правительство назначило руководителем Нацполиции человека, чье состояние стало объектом журналистского расследования».

Он также добавил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции саботирует проверку электронных деклараций чиновников. «НАЗК, честно говоря, вообще не работает в направлении проверки деклараций, хотя это самое важное для них направление, — ради этого они были созданы, но они саботируют свою работу. Мы в следующий раз будем заслушивать отчет о работе НАБУ вместе с антикоррупционной прокуратурой. Думаю, что потом я предложу членам комитета взяться за агентство по предотвращению коррупции, и я думаю, что уже пора признать их работу неудовлетворительной и думать, что делать с людьми, которые получают большие деньги, но не дают никакого результата», — отметил нардеп.

Как сообщало EADaily, сегодня правительство Украины утвердило Сергея Князева главой Национальной полиции Украины. До этого украинские СМИ опубликовали журналистское расследование, согласно которому бывшая жена Князева Виктория владеет семью квартирами, хотя бизнесом никогда не занималась.