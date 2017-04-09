У нас есть доказательства, но мы их вам не покажем: секретные материалы Никки Хейли

Администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей на основе секретных данных, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США в ночь на пятницу выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы был нанесен удар.

«Во время наших встреч (в администрации США — прим. ред.) на этой неделе нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства.

Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они (разведка США — прим. ред.) смогут рассекретить их, они это сделают», — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, есть ли у США доказательства причастности президента Сирии Башара Асада к химическим атакам.

Она также сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео связывался со своими международными партнерами и «делился с ними доказательствами и информацией, которая у него есть».

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