Как гласит народная мудрость «У кого чего болит, тот о том и говорит». Кто много болеет, тот бесконечно рассуждает о здоровье. У кого нет денег, постоянно думает, где их взять или считает деньги в чужих карманах. А те, кто ощущает внутреннюю несвободу, постоянно орут «Мы не рабы».

Когда коту нечего делать, он лижет тестикулы. Когда российской либеральной оппозиции нечего делать (то есть всегда), они объявляют о проведении 9 июля митинга «За свободный интернет».

А что несвободного в российском интернете? С чего митинговать? «Порнхаб» специально для них ещё в апреле разблокировали, я специально в новостях проверил.

Все эти митинги «А давайте выйдем, чтобы показать всем, что мы не рабы» могут устраивать только рабы. И ведутся на них тоже только рабы.

Потому что, например, у меня есть внутренняя свобода. И мне не нужно никому ничего доказывать, я самодостаточен. Поэтому меня не развести на «Кто не скачет».

И каждый раз, когда я в интернете вижу вопли бесправных нищих рабов Порошенко «Вы в России все там рабы, а мы тут все свободные», то я не спорю, а тихонечко посмеиваюсь и спрашиваю, заплатило ли нерабыдло за коммуналку.

Все эти «Кто не выходит на митинги за свободу, те рабы» рассчитаны на ущербов, которые ведутся на «Слабо». Малыш, я не покупался на такое даже в школе.

Самое смешное, что все эти «надо пойти на митинг против запретов митингов, чтобы иметь право ходить на митинги» и сторонники «свободы слова» сами никому эту свободу слова предоставлять не собираются. Это я ещё на Украине проходил, когда все эти «свободнословцы» первыми начали призывать сажать, высылать, пытать и убивать инакомыслящих.

В строгом, кстати, соответствии с законами диалектики – чаще всего такие борются против того, что потом сами будут внедрять (если, не дай боже, дорвутся до власти).

Так, «против коррупции» больше всего воюют те, кто сам хочет участвовать в этом увлекательном процессе (типа вора Навального).

И даже сейчас, когда эти «борцуны за свободу слова» ещё не дорвались до власти, они регулярно прибегают ко мне в комментарии после каждой троллящей их публикации, и орут «Запретить его! Заткнуть его! Депортировать его! Сжечь его! Убить его!».

Вот и после этой публикации обязательно набегут сторонники «свободного интернета» с требованиями запретить такие статьи и угрозами меня убить. Хомячки такие воинственные, хомячки такие управляемые, хомячки такие предсказуемые…

Александр Роджерс, специально для News Front

30 июня 2017

Послесловие публикатора:

Автора я давно заприметил, как настоящего потомка граждан Советского Союза, — очарованных странствием в будущее и не печалившихся от прозаического отсутствия каких-то товаров — колбасы, к примеру, из-за чего в 1991 году хомяки разрушили и разобрали рельсы на пути в будущее. Очень метко в Израиле назвали «русских евреев» КОЛБАСНОЙ АЛИЕЙ и теперь уже начали испытывать головную боль от собратьев путешествия босиком по Синайской пустыне. Александру это не грозит, так как он самодостаточен по своему мышлению и действительно свободным поступкам. Идущий за стадом, своей тропы не протопчет!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19318/-