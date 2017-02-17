У Ляшко разработали стратегию возвращения Донбасса
Радикальная партия Олега Ляшко разработала стратегию возвращения Донбасса.
Об этом заявил сам скандальный политик.
«Сегодня фракция „Радикальной партии” провела заседание, на котором мы разработали четкую стратегию освобождения, деоккупации и десепаратизации оккупированных территорий в Донбассе и их дальнейшей интеграции в экономико-правовое поле соборной Украины… Сразу отмечу, что она будет включать, в частности, немедленное рассмотрение парламентом проекта закона об оккупированных территориях», — написал он на своей странице в соцсети.
По словам Ляшко, в ближайшее время эта стратегия будет представлена общественности.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487343552