Украина 

У Ляшко разработали стратегию возвращения Донбасса

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У Ляшко разработали стратегию возвращения Донбасса | Русская весна

Радикальная партия Олега Ляшко разработала стратегию возвращения Донбасса.

Об этом заявил сам скандальный политик.

«Сегодня фракция „Радикальной партии” провела заседание, на котором мы разработали четкую стратегию освобождения, деоккупации и десепаратизации оккупированных территорий в Донбассе и их дальнейшей интеграции в экономико-правовое поле соборной Украины… Сразу отмечу, что она будет включать, в частности, немедленное рассмотрение парламентом проекта закона об оккупированных территориях», — написал он на своей странице в соцсети.

По словам Ляшко, в ближайшее время эта стратегия будет представлена общественности.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487343552

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