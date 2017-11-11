У ЛНР есть путь только в Россию: Плотницкий

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) не собирается возвращаться в состав Украины, единственный путь — только в Россию. Об этом в эфире ГТРК ЛНР заявил глава республики Игорь Плотницкий.

«Я всегда говорил, что за внешний политический курс республики отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем. А куда возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Это „свадьба в малиновке“, которая там сейчас осталась… Туда возвращаться?», — заявил Плотницкий.

Он отметил, что на Украине давно нет национального единства и стабильной экономики. «Экономики нет, государства нет, национального единства давно нет. Исторические корни обрезаны, все потеряно. Нацисты, бандеровцы… А вообще речь о возвращении когда-нибудь шла? Нет», — добавил глава ЛНР.

Он при этом не исключил, что при выполнении минских соглашений граждане ЛНР примут на референдуме решение стать частью «новой Украины».