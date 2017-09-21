У исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова объявился внебрачный сын
Правозащитник Кирилл Гиляров убежден в том, что известный актер является его отцом.
По словам Гилярова, он узнал об этом в 12 лет от своей матери, которая работала с Ливановым на студии «Союзмультфильм». Он даже приходил к отцу знакомиться, но тот прогнал подростка с порога и пригрозил милицией.
Спустя более 20 лет Гиляров обратился в Тушинский суд Москвы с иском о проведении генетической экспертизы. Однако актер наотрез отказался от этой процедуры, и суд встал на его сторону, сообщает «Лайф».
Тем не менее непризнанный сын не оставляет надежды доказать свое родство с Василием Ливановым, который является официальным отцом двоих сыновей — Бориса и Николая.
По материалам: http://ridus.ru/news/261649
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