У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

Верующие прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора, чтобы поддержать передачу собора Русской православной церкви.

Как сообщает «Интерфакс», около 10:30 в соборе началась божественная литургия. Позже ее участники выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора. Мероприятие прошло без инцидентов.

Ранее, 28 января на Марсовом поле прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Законодательного собрания и собрало около 2 тыс. человек. Несколько активистов также пришли в Исаакиевский собор во время богослужения и провели там пикет; позже организаторы схода на Марсовом поле открестились от этой акции.