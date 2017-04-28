У главы «Донецкой ОВГА» появились претензии на Ростовскую область

Ростовская область должна вернуться на Украину. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский, пишет местное издание Depo.

«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс — это Луганская и Ростовская области, — подчеркнул Жебровский. — Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть».

Отметим, что Жебровский не в первый раз говорит о претензиях Украины на территорию России. Так, в июне 2016 года он заявил, что «рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край», поскольку «там есть украинская сущность, украинская ментальность».