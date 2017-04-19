У двух с половиной миллионов украинцев отберут субсидии на оплату ЖКХ

Власти Украины обещают, что к началу 2018 года число получателей субсидий для оплаты неподъемных тарифов ЖКХ в стране сократится на треть — до 5 миллионов домохозяйств.

Министр социальной политики Андрей Рева уверяет, что произойдет это благодаря мифическому «росту доходов», который он разглядел на Украине. При этом эксперты предупреждают, что «оптимизация выплат», по-видимому, будет достигнута за счет ужесточения требований к потенциальным получателям помощи и усложнения процедуры подачи заявки на компенсацию.

В интервью одному из украинских СМИ министр соцполитики озвучил нынешние цифры по получателям субсидий и предрек отмену компенсаций для 2,5 млн плательщиков к началу 2018 года.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8–9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением.

Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется», — пообещал министр.

Примечательно, что данные Госстата противоречат оптимистичным словам министра о «росте доходов»: в январе—феврале 2017 года общая сумма субсидий в Украине составила 1 млрд 636,1 млн грн, что на 16,3% (или на 229,6 млн грн) выше показателя января—февраля 2016 года.

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