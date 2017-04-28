У депутата Сергея Шаргунова сожгли квартиру после голосования в Госдуме

У депутата Госдумы (фракция КПРФ), известного писателя Сергея Шаргунова подожгли квартиру. Случилось это на следующий день после того, как он проголосовал против непродуманного, на его взгляд, законопроекта о реновации.

«Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты. Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: „Волки, волки!“.

Но информация уже просочилась в СМИ и блоги. Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование», — написал Шаргунов на своей странице в Фэйсбуке.

20 апреля Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. Против законопроекта проголосовали всего четыре депутата, одним из которых оказался и Сергей Шаргунов. Он полагает, что законопрокет непроработан и вызывает слишком много вопросов у жителей столицы.