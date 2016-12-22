У Дебальцево раненых «ВСУшников» вывозят круглосуточно, — украинские медики (ВИДЕО)

Украинская сторона круглосуточно эвакуирует раненых «ВСУшников» на так называемой Светлодарской дуге у Дебальцево. Об этом журналистам рассказал командир медицинской роты Валерий Ливенчук.

«Эвакуация идет. С передовой УАЗами вытаскиваем людей и переносим в реанимобили. Доставляем в Бахмут («декоммунизированный» Артемовск на оккупированной Киевом территории ДНР — прим. РВ). Работа круглосуточная. Экипажи меняются (каждые) шесть часов», — рассказал Ливенчук.

Сообщается, что вблизи поселка Луганское работает военный пункт по оказанию первой медицинской помощи. Оттуда раненых украинских военных транспортируют в Артемовск и в 65-й военный клинический госпиталь.

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