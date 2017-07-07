У Центральной мечети в Бишкеке прошла акция феминисток

Киргизские активистки провели акцию возле Центральной мечети Бишкека под лозунгом «Не указывать нам, как одеваться». Суть мероприятия сводилась к прогулке в коротких шортах и юбках, передает киргизская служба «Радио Свобода» — «Радио Азаттык».

Участницы рассказали, что целью акции было донести мысль о праве граждан самостоятельно выбирать одежду и напомнить, что Киргизия является светской страной. По их словам, никто ни имеет права заставлять девушек носить мусульманские платки. Организаторы рассказали, что становились жертвами упреков и грубого отношения за ношение короткой одежды. Мероприятие возле мечети прошло спокойно.

Как сообщало EADaily, 5 июля во время встречи с лучшими выпускниками школ президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал большой бедой, «когда слепо путают веру в бога и арабскую или пакистанскую культуры».