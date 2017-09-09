У берегов Крыма найдена авиамина весом в 1 тонну

У берегов Феодосии спасатели обезвредили немецкую авиационную донную мину, которая была найдена в воде на расстоянии приблизительно 400 метров от берега.

По данным спасателей мина (маркировка LMB-1000) весом в 1000 кг была обнаружена в акватории Черного моря в районе Феодосии на глубине 13 метров.

«Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса, было принято решение провести операцию по разминированию авиационной донной мины на месте ее обнаружения — в воде», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Русская Весна», во Франкфурте-на-Майне на этой неделе была обнаружена и обезврежена авиабомба времен Второй мировой войны. Из-за нее властями была проведена крупнейшая в истории Германии эвакуация жителей.

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