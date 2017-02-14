У Анны Седоковой весной родится мальчик

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам пол своего будущего третьего ребенка. Артистка готовится в скором времени подарить братика своим двум дочерям. Это радостное событие произойдет уже весной, рожать Анна собирается в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса.

До недавнего времени Седокова старалась скрыть информацию о своем интересном положении. Но буквально на днях 34-летняя певица призналась, что вновь беременна, опубликовав пост в Инстаграм:

Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и благодарю Бога за это волшебство!

Сейчас Анна большую часть времени проводит в Америке. Ее старшая дочь Алина ходит там в школу и посещает уроки актерского мастерства. Младшая дочь Моника ходит в детский сад и церковную школу. Сама певица продолжает активно работать, ко Дню святого Валентина она планирует порадовать своих поклонников новым видеоклипом на песню «Первая любовь», а также дебютным акустическим альбомом.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/u-annyi-sedokovoy-vesnoy-roditsya-malchik.html