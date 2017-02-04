Тюрьма «Майдан»: Что ждет преступников Киевского режима?

В мире существует несколько известных тюрем. Это и Алькатрас, и Роббен, и Гуантанамо.

Есть довольно высокая вероятность, что по завершении украинского кризиса будет построена ещё одна тюрьма на территории Украины. На одном из островов по Днепру близ Киева. Такой проект уже обговаривается в правительственных кругах ряда стран.

Достаточно близко к городу, чтобы киевляне могли периодически наблюдать за результатами своей майдановской деятельности и равнодушного бездействия, которое привело к гражданской войне и к тысячам жертв среди мирного населения. Киевлянам предстоит ещё многие поколения жить на заслуженной ими независимой Украине, выкарабкиваться из серости и экономической безнадёги и раз за разом смотреть на содержащуюся на их же деньги тюрьму «Майдан».

А там будут находиться столь знакомые и почитаемые ими лидеры евромайдановского независимого государства.

Многие скажут, что Пётр Порошенко, Александр Турчинов, Арсен Аваков, Андрей Парубий, Михаил Саакашвили, Арсений Яценюк и ещё сотни офицеров ВСУ, киевских политиков, майдановских и «АТО-волонтёров», украинских журналистов, активистов «Азова» и «Правого сектора»* заслуживают высшей меры социальной защиты.

И я не соглашусь.

Прежде чем они получат ад после смерти, они должны пожить в аду на земле. Рядом друг с другом, день за днём, без привилегий, без дорогих костюмов и дорогих машин, на простой еде, без будущего.

Я даже считаю, что каждому из них надо обеспечить выход в Facebook, который они так ценят и любят. Чтобы они могли делать любые воззвания, протесты, обвинения, декларации. И видели, что всё это впустую и никому особо не интересно. А заодно можно будет фиксировать их подписчиков и комментаторов для выявления экстремистов.

Военных преступников надо использовать по полной — от и до. Верёвка и тьма — это слишком просто и слишком быстро.

На любой протест и жалобу необходимо пускать к украинским военным и политическим преступникам международных наблюдателей и врачей. И лечить их надо, и уважительно обращаться. Ад они создадут себе сами.

Также я категорически против внесудебных расправ и актов ликвидации в отношении киевских преступников. Они все должны предстать перед международным судом живыми и целыми.

Почему?

Для того, чтобы можно было зафиксировать на международном уровне преступный характер их богатств — и, как было на Нюрнбергском процессе, конфисковать преступные богатства и собственность у родственников украинских преступников. По всему миру. Независимо от экономической системы и наименования банка.

Чтобы, например, Марина Анатольевна Порошенко (урождённая Переведенцева), Алексей Порошенко, Евгения Порошенко, Александра Порошенко, Михаил Порошенко жили бедно, но честно. Без копейки и цента тех денег, которые их муж и отец заработал на крови. И чтобы Пётр Алексеевич Порошенко, отбывая наказание, знал об этом. Что его семья живёт, как миллиарды других простых людей. И что все его старания вывести свою семью в мировую элиту закончились ничем. Осознание этого будет дополнительным хорошим воспитательным воздействием.

То же самое касается семей Турчинова, Авакова, Яценюка, Тягнибока, Фарион, Парубия, Яроша, Филатова, Найема, Лещенко, Бутусова. Сколько их. Много денег будет собрано в Фонд Восстановления Донбасса, а также на постройку тюрьмы «Майдан».

В тюрьме «Майдан» не должно быть церкви. Чтобы не было украинским преступникам ни покаяния, ни избавления. Чтобы они переживали день за днём всё, что они содеяли, без прощения и доброго слова.

Ужасный конец — это слишком просто. Украинские «свидомые» патриоты, киевские политики, евромайдановские журналисты и телеведущие, военные ВСУ заслужили ужас без конца.

И этот бесконечный, безнадежный ужас им будет по международному закону.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.