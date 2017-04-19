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Тымчук нашел на Донбассе «пропагандистов из России»

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Тымчук нашел на Донбассе «пропагандистов из России» | Русская весна

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий «Потерь нет» Тымчук, известный своими околороссийскими фантазиями, ожидает прибытия в ДНР и ЛНР «дополнительных групп пропагандистов из РФ».

По утверждению скандального «информационного центра», с завидным упорством публикующего фантастические цифры о «присутствии на Донбассе» российских кадровых военных (при этом отрицающего любые потери с украинской стороны), в Администрации президента РФ требуют «активизировать информационно-пропагандистскую работу на подконтрольных Украине территориях».

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В «Информационном сопротивлении» рассказывают, что «приоритетными пропагандистскими темами» выбраны успехи и достижения в реализации «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», негативная социально-экономическая ситуация на подконтрольной Киеву территории, рост недовольства украинскими военнослужащими действиями своего командования и украинской власти в целом.

С целью реализации данной задачи ожидается прибытие в ближайшее время в Донецк и Луганск дополнительных групп специалистов из РФ, вещает Тымчук.

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Тымчук нашел на Донбассе «пропагандистов из России» | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492512519

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