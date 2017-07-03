Тяжелое ДТП в Баварии: рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Баварии 3 июля рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане, загорелся и полностью выгорел. В полиции ДТП назвали «очень тяжелым», сообщает DW.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

В результате происшествия 31 человек пострадали. Информации о погибших пока нет, но их не исключают, поскольку 17 человек из числа пассажиров считаются пропавшими без вести.

Автобан полностью перекрыт, в операции по устранению последствий аварии задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.