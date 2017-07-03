Проишествия 

Тяжелое ДТП в Баварии: рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

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Фото: dw.com

В Баварии 3 июля рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане, загорелся и полностью выгорел. В полиции ДТП назвали «очень тяжелым», сообщает DW.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

В результате происшествия 31 человек пострадали. Информации о погибших пока нет, но их не исключают, поскольку 17 человек из числа пассажиров считаются пропавшими без вести.

Автобан полностью перекрыт, в операции по устранению последствий аварии задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/tyazheloe-dtp-v-bavarii-reysovyy-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom

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