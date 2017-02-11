Проишествия 

Турецкий суд арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Reina

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Абдулкадир Машарипов. Фото: rod-pravo.org

Исполнитель теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакёй Абдулкадир Машарипов арестован решением суда района Чаглаян в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Арест осуществлен после того как полиция Стамбула ранее завершила расследование дела Машарипова, и направила дело в суд.

Как отмечает издание, Машарипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».

Машарипов, убивший в новогоднюю ночь 39 человек в клубе Reina, был захвачен 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Наряду с Машариповым были задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина. В числе задержанных — граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/tureckiy-sud-arestoval-ispolnitelya-terakta-v-nochnom-klube-reina

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