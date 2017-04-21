Турецкая РНП подаст в Верховный суд страны: референдум преткновения

Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) Турции намерена подать иск в Верховный суд и оспорить решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны принять к подсчету бюллетени без печатей. Об этом журналистам заявил зампред РНП Бюлент Тезджан, передает ТАСС.

«Мы сегодня подадим иск в Верховный суд по вопросу принятия к подсчету ЦИК бюллетеней, не имеющих необходимых печатей. Также мы запросим, чтобы до завершения рассмотрения дела не обнародовались окончательные результаты голосования», — сказал он.

Оппозиция в Турции обратилась в местный избирком с запросом об отмене итогов состоявшегося 16 апреля конституционного референдума. В среду, 19 апреля, ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали РНП, прокурдская Партия демократии народов и Партия отечества.

Руководство РНП заявило, что готово использовать все законные пути, чтобы добиться аннулирования итогов референдума. Между тем, как пояснил накануне глава турецкого Минюста Бекир Боздаг, согласно законодательству страны, «решения ЦИК по вопросам голосования не подлежат апелляции в судебных инстанциях и являются окончательными». «В том числе, например, у Конституционного суда (Турции) нет права заниматься такими вопросами (пересмотром решений ЦИК по голосованиям). И по международным договорам, которые подписаны Турцией, это тоже невозможно», — подчеркнул министр.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.