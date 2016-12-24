Турецкая армия уничтожила 68 боевиков ДАИШ в районе сирийского Эль-Баба

В районе города Эль-Баб на севере Сирии турецкие армейские части совместно с боевиками «Сирийской свободной армии» уничтожили 68 боевиков террористической организации ДАИШ (запрещена в РФ). «В результате артиллерийского и минометного огня, а также боестолкновений нейтрализованы 38 террористов, уничтожены машина с вооружением и один дрон», — приводит ТАСС заявление представителя турецкого Генштаба. По данным турецких военных, в результате бомбардировки были нейтрализованы еще 30 исламистов, «уничтожены три командных пункта и три гаража для оборудования заминированных машин».

Вооруженные силы Турции совместно с подконтрольными им отрядами сирийской оппозиции проводят масштабную операцию «Щит Евфрата». Ее целью должна стать зачистка от боевиков ДАИШ приграничных территорий и создание зоны безопасности для беженцев. В течение последнего месяца ключевые сражения проходят в районе города Эль-Баб. Силы ополчения ликвидируют боевиков в расположенных поблизости населенных пунктах, а армия пытается вытеснить ДАИШ из самого Эль-Баба.