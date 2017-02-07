Турецкая армия ударила по курдскому анклаву Африн на севере Сирии

Вечером 6 февраля турецкая артиллерия начала наносить удары по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в анклаве Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Курдские источники сообщили об обстрелах из гаубиц Т-155 Firtina и танков ВС Турции. Позже появились сообщения об ударах турецкой авиации, пишет портал «Военный Обозреватель».

«Турецкая армия и союзные ей террористы подвергли тяжелому обстрелу восток Африна от города Аазаз вечером в понедельник. Атака продолжается на данный момент», — говорилось в заявлении руководства YPG, размещенном накануне в Интернете около 21:00 по местному времени.

Под удар попали в основном позиции YPG восточнее города Африн: в районе селений Мараназ, Вилат аль-Кади, Шейх Исса (2 км восточнее города Тель-Рифаат). О жертвах и разрушениях в результате обстрелов неизвестно.

Также неизвестно, что стало причиной обострения турецко-курдского конфликта в Сирии. Курдские источники в один голос сообщают о том, что они соблюдали режим прекращения огня. Турецкие — никак не комментируют эскалацию восточнее Африна.

СМИ Турции в ночь на 7 февраля сообщили о том, что «турецкая армия и коалиционные силы „Щит Евфрата“ нанесли артиллерийские удары по позициям террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана — EADaily) в сельской местности Африн и окрестностях города Тель-Рифаат».