Турецкая армия и сирийская оппозиция заняли Эль-Баб

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции вошли в город Эль-Баб, контролируемый группировкой «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ — прим. EADaily ). Об этом сегодня, 8 февраля, в эфире телеканала NTV заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Отряды сирийской оппозиции и наши подразделения, которые оказывают им поддержку, вошли в Эль-Баб. Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано», — сказал он.

Калын отметил, что после очистки Эль-Баба оппозиция готова идти на Ракку, а Турция подготовила детальный план этой операции. Этот план, по его словам, представлен США и международной коалиции, и сейчас идет его обсуждение.

При этом Турция «координирует с Россией действия войск в Эль-Бабе, чтобы предотвратить столкновения с сирийской армией». «Координация реализуется эффективно. Это важно и для России», — подчеркнул Калын.

Как сообщало EADaily, сегодня около 13:00 по Дамаску командование сирийской армии объявило об освобождении ещё одного населённого пункта на подступах к городу Эль-Баб. В результате боевики террористической группировки ДАИШ оказались зажаты между правительственными силами Сирии и турецкой армией.