Турция закупит С-400 у России, — глава МИД Чавушоглу

Россия и Турция достигли принципиального согласия по вопросам поставки Анкаре комплексов С-400. Сейчас ведутся переговоры по цене и обсуждаются аспекты их совместного производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу», — отметил Мевлют Чавушоглу.

При этом, глава МИД дал понять, что Турция закупит у России ЗРК, так как стране «нужно укреплять свои возможности ПВО». Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна намеревалась приобрести ПВО у стран НАТО, однако в Альянсе «не продемонстрировали движения в этом направлении».

О том, что Турция проявила интерес к закупке С-400, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал в феврале 2017 года.

Читайте также: Украино-польская «дружба» продолжается всё сильней