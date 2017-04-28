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Турция закупит С-400 у России, — глава МИД Чавушоглу

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Турция закупит С-400 у России, — глава МИД Чавушоглу | Русская весна

Россия и Турция достигли принципиального согласия по вопросам поставки Анкаре комплексов С-400. Сейчас ведутся переговоры по цене и обсуждаются аспекты их совместного производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу», — отметил Мевлют Чавушоглу.

При этом, глава МИД дал понять, что Турция закупит у России ЗРК, так как стране «нужно укреплять свои возможности ПВО». Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна намеревалась приобрести ПВО у стран НАТО, однако в Альянсе «не продемонстрировали движения в этом направлении».

О том, что Турция проявила интерес к закупке С-400, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал в феврале 2017 года.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493380329

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