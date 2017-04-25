Турция пугает НАТО покупкой С-400

Член НАТО Турция подошла к финальной стадии заключения сделки с Россией о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает The National Interest.

Причём произошло это в то самое время, когда напряжённость между альянсом и Кремлём достигла крайней степени.

Как ожидается, российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят контракт на поставку комплексов С-400 во время намеченной на 3 мая встречи в Сочи, пишет издание со ссылкой на турецкого министра обороны Фикри Ышыка.

«Я предполагаю, что после переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по дальнейшим шагам, направленным на покупку российского ракетного комплекса», — подчеркнул он.

Ышык также сообщил, что заключение сделки дошло до финальной стадии, но это не означает, что она состоится уже завтра.

«Ясно, что Турции нужен зенитно-ракетный комплекс, — заявил Ышык. — Работа по С-400 достигла финальной точки. Но финальная стадия не означает: «Давайте подпишем сделку завтра утром».

Как пишет The National Interest со ссылкой на одно из российских информационных агентств, решение Анкары сделать выбор в пользу С-400 было принято в результате того, что НАТО не смогло предложить турецким властям «финансово эффективную» альтернативу.

Соглашение о закупке ЗРК таит в себе «потенциальные вызовы» для НАТО, поскольку страны — члены альянса обычно используют унифицированную западную военную технику, отмечает The National Interest. Кроме того, эта сделка создаёт «геополитическую дилемму», если принять во внимание важную роль Анкары в борьбе с «ИГИЛ»*, а также наличие у неё общей границы с Сирией.

Если соглашение по С-400 будет заключено, то это станет шагом в сторону более тесных связей между Россией и Турцией, даже несмотря на сложности в двусторонних отношениях последних лет, которые возникли, когда турецкие силы в ноябре 2015 года сбили российский боевой самолёт, пишет издание.

Однако в последнее время ситуация улучшилась, и в октябре прошлого года страны даже подписали крупную сделку в сфере энергетики. Между тем, по мнению некоторых аналитиков, даже если сделка по С-400 будет заключена, это не сможет значительно улучшить двусторонние связи между Москвой и Анкарой, говорится в статье.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.