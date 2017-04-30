Турция после референдума: страну накрывает новая волна внутренних репрессий

В Турции около 4000 человек уволены с государственной службы. Речь идёт об очередном этапе массовых кадровых чисток, начавшихся после неудавшегося госпереворота в прошлом году. Соответствующий указ опубликован в субботу, 30 апреля, передаёт Euronews.

Увольнения коснулись, прежде всего, министерства юстиции страны, где без работы остались более 1000 человек, а также сотрудников министерства по делам религий, тюремных надзирателей, военных, жандармов и научных сотрудников госучреждений. Также всем этим людям запрещён выезд из Турции.

Другим указом, опубликованным в тот же день, в стране запрещены телевизионные шоу знакомств, которые, в соответствии с документом, идут вразрез с семейными ценностями.

Ранее турецкие власти заблокировали доступ к сайту Wikipedia, после того как пользователи стали исправлять статьи о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, называя его диктатором.

«Если эти запреты связаны с борьбой с терроризмом, то ведь можно заблокировать отдельные интернет-страницы, но они предпочитают блокировать сайт целиком. А ведь это коснётся тысяч пользователей. Так уже было с YouTube и Twitter, теперь это коснулось Wikipedia», — говорит один из собеседников Euronews в Стамбуле.

Новые запреты последовали после конституционного референдума (16 апреля), по результатам которого в Турции меняется система правления с парламентской на президентскую республику.

Напомним, как ранее сообщало EADaily, в Турции продолжается начатая с середины июля 2016 года масштабная операция властей по нейтрализации любой потенциальной угрозы со стороны политических оппонентов. 26 апреля во всех 81-й провинциях страны прошла очередная повальная волна арестов лиц, подозреваемых в причастности к неудавшейся попытке июльского госпереворота. На этот раз задержанию и приводу в полицейские участки, по данным МВД Турции, подверглись 1009 человек. К сегодняшнему дню под арестом по делу о путче находятся более 47 тысяч граждан, включая 10 700 полицейских и 7400 военнослужащих. Более 120 тыс. человек лишились работы в государственном и частном секторах страны.