Турция купила у России С-400

Вопрос с закупкой Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 решен, при этом Анкара нацелена на развитие собственного производства систем ПВО, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.

«ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции, на отечественных предприятиях», — цитирует Джаникли агентство Anadolu.

По его словам, именно по этой причине было достигнуто предварительное соглашение с франко-итальянским консорциумом Eurosam.

В минувшую среду в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции системы ПВО нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam.

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