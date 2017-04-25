Проишествия 

Турция атаковала «медийные центры» сирийских курдов в провинции Хасаке

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Фото: hurriyetdailynews.com

Турецкая авиация в ночь на вторник 25 апреля нанесла бомбовый удар по объектам курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии, в провинции Хасаке. По данным руководства YPG, атаке подверглись «медийные и коммуникационные центры» курдского ополчения в городе Аль-Маликия (Дерик), передает агентство France-Presse.

«Предательская атака унесла жизни и причинила ранения бойцам (YPG)», — говорится в сообщении, без уточнения цифры боевых потерь со стороны сирийских курдов.

Позже базирующаяся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» распространила информацию о нанесени ВВС Турции «десятков одновременных воздушных ударов» по позициям YPG в провинции Хасаке.

«Трое курдских бойцов погибли», — сообщает «Сирийская обсерватория».

Рейд турецкой авиации стал первым с момента завершения операций ВС Турции к востоку от сирийского города Аль-Баб в марте этого года, отмечает AFP.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/turciya-atakovala-mediynye-centry-siriyskih-kurdov-v-provincii-hasake

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