Турчинова нужно немедленно отправить в сумасшедший дом, — сенатор

Заявление главы СНБО Александра Турчинова о приравнивании любого сотрудничества с Россией к госизмене — «абсурд» и «фашизм», в случае реализации этой инициативы предателями родины могут оказаться 15–20 миллионов украинцев.

Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В субботу секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что любое сотрудничество с Россией после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса будет расцениваться как государственная измена.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». МИД РФ ранее называл подобные утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

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«Думаю, что господина Турчинова нужно отправить в сумасшедший дом, причем немедленно. Или объявить его в розыск по линии Интерпола. Если следовать его рекомендациям, то по меньшей мере половина населения Украины следует приговорить к высшей мере наказания за сотрудничество в той или иной мере с Россией», — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что почти 5 миллионов украинцев работает в России, а вместе с членами семей — это 15–20 миллионов.

«У очень многих — родственники в России, почти все украинцы смотрят российское телевидение — это, наверное, тоже сотрудничество», — сказал сенатор.

Клинцевич отметил, что Турчинов лишь отразил «в крайней, доведенной до полнейшего абсурда форме то, о чем думает вся верхушка нынешнего киевского режима».