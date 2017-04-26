Турчинов опозорил Украину, показав пропагандистский ролик (ФОТО, ВИДЕО)

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов опозорил свою страну, опубликовав видеоролик, где он в своем кабинете наблюдает с огромных экранов за экспериментальным пуском украинских ракет.

Как можно увидеть в ролике, рядом со столом Турчинова установлен электрообогреватель.

«Вот тебе и победоносная держава, которая не в состоянии уже обеспечить даже приемлемую температуру в кабинетах высших должностных лиц», — прокомментировал видео известный донецкий блогер Денис Селезнев.

«Скажите спасибо что не буржуйка на кизяках, так бы был прорыв в нанотехнологии»,

«Это грамотная постанова, чтобы показать, что он такой же как и все»,

«Белье пана Трупчинова не успевает иначе сохнуть», — написали другие пользователи.

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