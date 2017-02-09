«Тупой провинциальный лживый тоталитарный режим», — украинская поэтесса о нынешней Украине

Лживым, тоталитарным и наживающимся на войне назвала нынешний киевский режим украинская поэтесса и доктор культурологии Евгения Бильченко.

Бильченко адресовала свое обращение украинской интеллигенции, не утратившей остатки здравого смысла.

«Всё, что я наблюдаю в последнее время: разговоры на кухне, полушепот, белые воротнички с подбородками, съеженными в галстуках, просьбы на ушко, оправдания тем, что есть что терять, призывы к осторожности», — с горечью пишет Бильченко в своем блоге.

Автор подчеркивает, что под «интеллигенцией» имеет в виду не какой-то особый социальный класс снобов, а людей, которые связывают свою жизнь со словом, духом и образованием.

«Почему вы боитесь сказать правду? Простую правду о том, что в нашей стране — тоталитарный режим. Тупой провинциальный лживый тоталитарный режим, заинтересованный в том, чтобы длить войну и наживаться на ней.

С утилизацией бойцов ради дешевого пиара. С репрессиями против мирных жителей. С зачистками и бомбежками, на которых гибнут не только сепаратисты, но женщины и дети.

Неправда? Посмотрите списки погибших из моргов за один 2014 год», — задает общественный деятель вопрос, не имеющий ответа.

Цензура в медиа, аресты инакомыслящих, полный запрет обсуждать тему войны, о которой надо говорить только, что это «русское террористическое войско», ни шага вправо, ни шага влево, полный запрет рассматривать комплексные причины, гибридность, гражданский фактор, депортированные, — перечисляет Бильченко признаки победившего на Украине тоталитаризма.

Темники (рекомендованные темы и правила их освещения для СМИ — РВ), непрерывная ложь про русскоязычных «агентов Кремля», чистка на языковой и политической почве, общественная травля тех, кого, как они полагают, можно сломать морально, маргинализация гражданских романтиков, вылетавших на Майдан ради защиты прав человека, — продолжает автор перечисление «достижений» Украины.

«Вы не знаете, что украинская власть не хочет мира, и она готова бросить туда сотни ребят, прикрываясь мифами об освобождении и мужестве? Вы не знаете, что русские броники в разы крепче украинских и люди гибнут, как скот? Знаете. Знаете, но молчите. Или кричите «Слава Украине!» — пишет Бильченко.

И объясняет причины: «Потому что повестка придет не вам. Она придет мальчику, которому вы вручите национальную идею, доведете его до озверения, благословите на убийство, в том числе своих же сограждан под видом обороны родной земли, и заставите его мстить больше и больше, потому что после гибели побратимов никакого прощения нет и быть не может».

Автор спрашивает, знают ли интеллигенты об эпидемии доносов. На имя ректора, проректора, заведующего кафедрой, доносов от недоразвитых графоманов с ошибками и от чиновников с вензелями. О доносах, которые паутиной охватили писательские структуры.

Бильченко рассказывает о том, как заместитель министра образования признался ей в том, что боится Ларису Ницой, «активистку», которая устраивает скандалы в общественных местах, например в торговых центрах, если ей отвечают на русском языке. Хотя она этому замминистра в правовом плане — никто. Она — «патриот». Так теперь называется самая популярная украинская профессия, констатирует Бильченко.

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«Меня умиляет, когда умные талантливые люди с хитрыми улыбками сообщают мне, что режим „не так уж и тоталитарен“, потому что „слаб и бездарен“. Да, режим, бездарен, но это не мешает ему укрепляться, балансируя между нацизмом и мещанским фольклором.

Вам не надоел это идеологический китч в виде „патриотического воспитания школьников“ вышиванками, которые заменили красные галстуки, речевками и вычеркиванием из учебников имен Меня, Толстого и Достоевского?» — задает Бильченко новые и новые вопросы.

А еще она спрашивает, почему из страны, оказавшейся в беде, должна уезжать она? Потому что маргинальное меньшинство упоротых через Интернет имитирует большинство?

«Почему вы боитесь сказать, что нас обманули на Майдане, используя демократическую идею для приведения к власти олигархата? В странном балансе с нацистами. Да, именно с нацистами, не гипербола», — выносит общественный деятель страшный диагноз происходящему.

Бильченко подчеркивает, что никогда не скрывала своей биографии, в которой было всё: от боевого волонтерства в «Правом секторе»* до миротворческих поездок на Донбасс и в Россию. Ей важно было посмотреть всё своими глазами. То, что она увидела, её не порадовало. Не может человек, который переживал, что бьют студентов, не переживать, если на войне тысячами гибнут солдаты и, тем более, мирные люди.

«Вы не понимаете, что говорить — единственный способ спастись? Вы думаете, что, если дадите донести на соседа, промолчите при избиении старика с георгиевской ленточкой или шепнете мне в личку: „Женя, будь осторожнее“ — вас помилуют?

История показала, что никто никого не милует. Никто и никого. Но так есть еще возможность сохранить честь, с которой и предстанем мы все перед Господом, простите за пафос», — заключает Евгения Бильченко.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация