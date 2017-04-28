Туман стал причиной происшествия с судном «Лиман» в Черном море: Турция

Столкновение российского разведывательного корабля Черноморского флота «Лиман» с грузовым судном «Youzarsıf H» произошло из-за сильного тумана. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в Генштабе Турции.

«После получения сообщения о крушении в территориальных водах, все 78 членов экипажа российского военного судна были успешно спасены. Российское военное судно вскоре после столкновения пошло ко дну. Нет ни одного пропавшего без вести члена экипажа», — рассказали в военном ведомстве.

В правительстве Турции при этом рассказали, что 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна «Youzarsıf H». По информации турецкой береговое охраны, состояние здоровья всех членов экипажа «Лимана» удовлетворительное.

Источники агентства при этом уточнили, что российское судно затонуло, скорее всего, на небольшой глубине. «В настоящий момент нельзя сказать точную глубину залегания „Лимана“, но в этом месте глубины относительно небольшие, и вероятность проведения успешной операции по подъему затонувшего судна Черноморского флота очень велика», — сказал источник.

Ранее, как уже сообщало EADaily, в Минобороны России рассказали, что судно «Лиман» от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота в полном составе живы, здоровы.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.

«Газета.ру» отмечает, что в 2015—2017 годах «Лиман» неоднократно вел наблюдение в Средиземном море во время российской военной операции в Сирии. В 2016 и 2017 годах судно также вело наблюдение за военно-морскими учениями стран — членов НАТО и Украины Sea Breeze и «Морской щит» в Черном море.

Корабль «Лиман» был построен в польском Гданьске и впервые спущен на воду в 1970 году. Сначала судно находилось в составе Балтийского флота, в Черноморский флот его перевели в 1974 году. В конце 1980-х годов «Лиман» модернизировали в средний разведывательный корабль.