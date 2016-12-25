Ту-154 упал на седьмой минуте полета, в пяти километрах от берега, ближе к Анапе

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, по уточненным данным, упал в Черное море примерно на седьмой минуте полета, место падения находится ближе к Анапе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе», — сказал собеседник агентства.

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Кроме того, сообщается, что обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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