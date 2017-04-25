Трогательные кадры: Радостные дети и Гимн России — сирийцы встречают российских военных (ВИДЕО)

Дети радостно встретили российских военных, а взрослые сирийцы встали при звучании гимна нашей страны. Так началась гуманитарная акция в провинции Дераа.

Об этом в репортаже «Русской Весны»,

Российскими военнослужащими отдела Центра по примирению враждующих сторон «Дамаск» в Сирийской Арабской Республике в провинции Дераа в конце апреля 2017 г. была проведена гуманитарная акция для жителей населенного пункта Изра.

На акции присутствовал губернатор провинции Дераа (Даръа) Мохамед Халед Аль Ханус, заместитель губернатора и заместитель председателя партии БААС провинции Дераа.

В ходе акции российские военнослужащие организовали раздачу 500 продуктовых наборов общей массой 1750 килограмм, а также развернули мобильный медицинский пункт на территории школы н.п. Изра для всех нуждающихся жителей района, которым была оказана медицинская помощь, проведены консультации и осуществлено лечение.

Местные жители о проведении гуманитарной акции были оповещены заранее. Соблюдение мер безопасности и правопорядка в месте проведения акций обеспечивала российская военная полиция.

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