Трогательные кадры: Радостные дети и Гимн России — сирийцы встречают российских военных (ВИДЕО)
Дети радостно встретили российских военных, а взрослые сирийцы встали при звучании гимна нашей страны. Так началась гуманитарная акция в провинции Дераа.
Об этом в репортаже «Русской Весны»,
Российскими военнослужащими отдела Центра по примирению враждующих сторон «Дамаск» в Сирийской Арабской Республике в провинции Дераа в конце апреля 2017 г. была проведена гуманитарная акция для жителей населенного пункта Изра.
На акции присутствовал губернатор провинции Дераа (Даръа) Мохамед Халед Аль Ханус, заместитель губернатора и заместитель председателя партии БААС провинции Дераа.
В ходе акции российские военнослужащие организовали раздачу 500 продуктовых наборов общей массой 1750 килограмм, а также развернули мобильный медицинский пункт на территории школы н.п. Изра для всех нуждающихся жителей района, которым была оказана медицинская помощь, проведены консультации и осуществлено лечение.
Местные жители о проведении гуманитарной акции были оповещены заранее. Соблюдение мер безопасности и правопорядка в месте проведения акций обеспечивала российская военная полиция.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492847320