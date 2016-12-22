Трое украинских военных задохнулись в сауне, еще один застрелен сослуживцем

В среду, 21 декабря, трое военнослужащих ВСУ задохнулись угарным газом в Красногоровке на оккупированной территории ДНР.

По сообщению полиции, тела военных были найдены в сгоревшем помещении частной сауны.

По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания.

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Также в зоне «АТО» было несколько небоевых потерь 20 декабря. В Золотом (оккупированная территория ЛНР) на территории воинской части военнослужащий ВСУ случайно застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца.

В этот же день были зарегистрированы три попытки застрелиться, совершенные украинскими военными в Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах. Все они были госпитализированы.