Украина 

Трое украинских военных задохнулись в сауне, еще один застрелен сослуживцем

0 коментариев
Трое украинских военных задохнулись в сауне, еще один застрелен сослуживцем | Русская весна

В среду, 21 декабря, трое военнослужащих ВСУ задохнулись угарным газом в Красногоровке на оккупированной территории ДНР.

По сообщению полиции, тела военных были найдены в сгоревшем помещении частной сауны.

По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания.

Читайте также: ВСУ попытались прорвать оборону на юге ДНР

Также в зоне «АТО» было несколько небоевых потерь 20 декабря. В Золотом (оккупированная территория ЛНР) на территории воинской части военнослужащий ВСУ случайно застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца.

В этот же день были зарегистрированы три попытки застрелиться, совершенные украинскими военными в Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах. Все они были госпитализированы.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482414799

Другие новости:

ld1olp_1469020088

О контрабандисте Шахове и невероятном Лесике. Владимир Карасёв

0
7z44bc_1460763159

Киев снова целится себе в ногу. Светлана Гомзикова

0
1lwu3m_1461661687

Откуда берутся небратья? Юрий Селиванов

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *