Трое россиян осуждены за подготовку терактов в Москве

Московский окружной военный суд признал Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и участии в деятельности террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), сообщает ВВС.

Байсултанова суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Ашаеву назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в 250 тыс. рублей. Межидова приговорили к трем годам лишения свободы.

По версии следствия, Байсултанов и Ашаев были членами одного из подразделений ИГ. В 2013 году Байсултанов принимал участие в боевых действиях на стороне этой группировки в Сирии. Вернувшись в Россию в конце 2013 года, Байсултанов вместе с Ашаевым, по данным следствия, готовили нападение в Москве. Для этого они приобрели оружие и боеприпасы, и изготовили почти 5 кг взрывчатки. Межидов, по версии правоохранительных органов, помогал Ашаеву и Байсултанову хранить в Москве взрывчатое вещество и электродетонатор.

Следователи считают, что подсудимые, готовя нападение, рассчитывали дестабилизировать обстановку в России и склонить российские власти к «решению прекратить военную операцию в Сирии».

Во время рассмотрения дела подсудимые признали свою вину частично.

Байсултанов, Ашаев и Межидов были задержаны в октябре 2015 года после обыска в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке в центре Москвы. Тогда спецслужбы изъяли у подозреваемых взрывчатку, электродетонатор промышленного производства, оборудование и инструкции для сборки самодельного взрывного устройства.