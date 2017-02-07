Триумф украинского лобби: в конгрессе США потребовали санкций против России из-за Авдеевки

Против России могут быть введены новые санкции, а США и НАТО должны усилить военную помощь Украине. Причина таких мер — нарушение режима прекращения огня на Украине, в том числе артобстрелы на территории подконтрольной ВСУ Авдеевки, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на Москву.

Такая инициатива изложена в проекте новой резолюции, поступившем в палату представителей США от четырёх республиканцев, предположительно, связанных с украинским лобби в Вашингтоне — политики упомянуты на официальном сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки». Примечательно, что часть обвинений из текста проекта резолюции появилась на два дня раньше на страничке посольства Киева в США в Facebook.

В проекте документа, который поступил в палату представителей США, четыре республиканца обвиняют Москву в эскалации на востоке Украины несмотря на то, что Россия никогда не выступала стороной конфликта в Донбассе.

«По данным миссии США при ОБСЕ, 30 января 2017 года резко возросло число нарушений режима прекращения огня в Донбассе с российской стороны, а по украинскому городу Авдеевка было выпущено свыше 2,3 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, — говорится в тексте проекта резолюции.

— В результате последних обстрелов заблокированными в Авдеевке в мороз без тепла, воды и электричества оказались порядка 17 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. детей».

При этом в проекте резолюции содержится призыв к введению новых антироссийских санкций. Авторы настаивают, что его должна озвучить палата представителей США.

«Заявить, что продолжение незаконной российской агрессии против Украины может стать основанием для введения против Российской Федерации дополнительных, более жёстких санкций», — говорится в документе.

Кроме того, по замыслу авторов инициативы, палата представителей должна потребовать от властей США военной помощи для Украины.

«Обратиться к правительству США и правительствам других стран — членов НАТО с призывом активнее оказывать Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией», — отмечается в проекте резолюции.

Киевское лобби в Вашингтоне

Как выяснил RT, авторы инициативы могут быть связаны с украинским лобби в США. На сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки» выражает благодарность республиканцам — Энди Харрису, Брайану Фитцпатрику, Сандеру Левину и Марси Каптуру за содействие в принятии акта «О поддержке свободы Украины» в 2014 году. Этот закон предусматривал предоставление Украине $68 млн, а также осуждал Россию за воссоединение с Крымом.

На сайте организации отмечается, что было непросто продвинуть инициативу в конгрессе, поскольку украинские лоббисты столкнулись с оппозицией в лице комитета по международным отношениям сената США. И всё же им удалось протащить закон, который в декабре 2014 года был подписан Бараком Обамой.

«Следует отметить усилия по поддержке Украины не только со стороны её многочисленных друзей на Капитолийском холме, но и со стороны украинской общины в США, не жалевшей сил для привлечения внимания к трудному положению этой страны, — отмечается на сайте организации. — Огромную роль в оказании помощи Украине на законодательном уровне сыграли в числе прочих следующие сенаторы и конгрессмены…»

Кроме того, три политика — Брайан Фитцпатрик, Сандер Левин и Марси Каптур -указаны на сайте как члены группы американо-украинской дружбы.

«Группа американо-украинской дружбы — это межфракционное объединение членов конгресса, выступающих за укрепление двусторонних связей между США и Украиной, — отмечается на сайте. — Постоянно взаимодействуя с украинской общиной в США, группа американо-украинской дружбы занимается обеспечением поддержки Украины в процессе демократизации и в проведении рыночных реформ».

Примечательно, что мать автора инициативы — конгрессмена Энди Харриса — иммигрантка из СССР. Об этом он рассказывает на своём официальном сайте, а также в интервью американским СМИ в 2013 году.

«Моя мать, выросшая на Украине, видела, как правительственные агенты сжигали церкви без всякого уважения к свободе или религии, — рассказал Харрис в журналистам. — После Второй мировой войны она встретила отца — венгра, спасавшегося от угнетения коммунистов в лагере для беженцев в Австрии».

Просто скопировали

Отметим, что указанные в проекте резолюции обвинения в адрес России в связи с обстрелами Авдеевки появились двумя днями ранее (1 февраля 2017 года) в Facebook посольства Украины в США. В своём посте дипломатическое представительство страны сослалось на заявление Украинского конгрессного комитета Америки.

Посольство Украины, как и авторы проекта резолюции, сослалось на отчёт миссии США при ОБСЕ. В таком же порядке, как и в резолюции, приведены цифры о количестве пострадавших.

Украинское лобби

Отметим, что Украинский конгрессный комитет Америки был основан более 75 лет назад и тогда занимал антисоветскую позицию.

«Украинский конгрессный комитет Америки был основан в 1940 году, чтобы предоставлять достоверную информацию о тяжёлом положении украинцев, а также представлять интересы украинского американского сообщества, — говорится на сайте организации. — Во времена холодной войны комитет высказывался против нарушений прав человека Советами».

На сайте указываются и цели организации в настоящее время. В частности, комитет призван взаимодействовать с властями США, отстаивать интересы Украины и её народа. Кроме того, организация налаживает контакты в правительстве США, в том числе через религиозные и светские организации.

Отметим, что на сайте украинцев в Буффало (город в штате Нью-Йорк, США), говорится, что функция Украинского конгрессного комитета Америки — лоббировать интересы украинцев в американском правительстве.

Армен Амирханян