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Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО)

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Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО) | Русская весна

Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Об этом сообщают украинские СМИ.

Также они публикуют фото расконсервированного комплекса.

«Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах. В 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, они использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях», — отмечают СМИ.

В связи с последними обострениями обстановки на фронтах Донбасса данная информация выглядит, как подготовка к новой эскалации насилия со стороны ВСУ.

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Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482436306

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