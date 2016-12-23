Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО)
Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы «Точка-У».
Об этом сообщают украинские СМИ.
Также они публикуют фото расконсервированного комплекса.
«Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах. В 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, они использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях», — отмечают СМИ.
В связи с последними обострениями обстановки на фронтах Донбасса данная информация выглядит, как подготовка к новой эскалации насилия со стороны ВСУ.
Читайте также: Бои под Дебальцево глазами очевидца: Грэм Филлипс под обстрелом и брошенные трупы солдат ВСУ (ВИДЕО 18+)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482436306