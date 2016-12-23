Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО)

Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Об этом сообщают украинские СМИ.

Также они публикуют фото расконсервированного комплекса.

«Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах. В 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, они использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях», — отмечают СМИ.

В связи с последними обострениями обстановки на фронтах Донбасса данная информация выглядит, как подготовка к новой эскалации насилия со стороны ВСУ.

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