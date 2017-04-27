Тревога: Российская подлодка обнаружена вблизи Латвии

Латвийские национальные вооруженные силы (НВС) снова с тревогой заявили об обнаружении подводной лодки ВМФ России на расстоянии 6,5 морских миль от территориальных вод страны. Данную информацию обнародовало оборонное ведомство этой прибалтийской страны.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морской мили от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 26 апреля российскую подводную лодку класса «Кило», — утверждают в НВС.

Ранее сообщалось, что 16 апреля минобороны Латвии якобы обнаружили 2 российских субмарины, классифицируемые НАТО как «Кило», в 5,5 мили от территориальных вод страны. Также, по мнению прибалтийских военных, на расстоянии 20 милей от территориальных вод Латвии подлодки сопровождал поисково-спасательный корабль ВМФ РФ СС-750 класса «Каштан».

Национальные вооруженные силы Латвии с непонятными целями чуть ли не еженедельно сообщают об обнаружении российских подводных лодок класса «Кило» за пределами территориальных вод страны.

По всей видимости, таким образом военные напоминают своим согражданам, что они не зря едят свой хлеб, а храбро защищают покой и безопасность латвийцев от «российской оккупации».

В Министерстве обороны Латвии недавно подытожили цифры «агрессии»: военные самолеты и корабли России приближались к границам республики в 2016 году 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, в 2014 году — свыше 250 раз.

Учитывая географической соседство наших стран — это не удивительно.

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