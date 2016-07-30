Тренировочные лагеря ДАИШ развернуты у границ Крыма: Бальбек

На юге Херсонской области Украины у северных границ Крыма развернуты тренировочные лагеря по подготовке сторонников ДАИШ, заявил вице-премьер российского региона Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

По словам политика, власти Крыма беспокоит то, что украинская сторона «в обмен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в Херсонской области в противоправных действиях и формировать параллельные структуры власти». Об этом он говорил на встрече с французскими парламентариями.

Вице-премьер также отметил обеспокоенность тем, что атомные электростанции, которые находятся на территории Украины, «могут стать объектом шантажа киевской власти со стороны радикалов, что выносит вопросы безопасности, как Европы, так и России, на общий уровень».

В Крым в пятницу прибыла делегация французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани В ходе своего визита они посетят Симферополь, Ялту, Севастополь.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.