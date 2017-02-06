Трампу нужно рассекретить все документы по Украине, — Оливер Стоун

Накануне в интервью программе «Воскресное время» (1 Канал) известный американский режиссёр Оливер Стоун высказал своё пожелание в отношении администрации президента США Дональда Трампа и разрешения конфликта на Украине. По словам Оливера Стоуна, рядовые американцы из СМИ США не получают правдивой информации об украинском конфликте, а потому лишены возможности воспринимать конфликт объективно.

Режиссёр заявил о том, что обращается к администрации Дональда Трампа с просьбой рассекретить все имеющие данные о войне на Украине.

Оливер Стоун: Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война.

По словам Стоуна, «есть неопровержимые доказательства того, что США нужен страх и враг, а желательно сразу несколько, так как американская мощь строится на заявлениях о наличии врагов, и это позволяет зарабатывать деньги».

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Стоун отмечает, что за конфликтом на Украине стоит ЦРУ, заранее наметившее для себя цель.

Предложения Стоуна по поводу публикации Вашингтоном секретных данных выглядит наивно. Ведь если администрациия решится опубликовать такие данные, то рухнет главная мистификация США всех последних лет — мистификация о построении Украиной «демократии», «народных решениях февраля 2014» и «агрессии России». Однако несмотря на наивность заявлений, точка зрения известнейшего режиссёра доходит до рядовых американцев, которые давно находятся в пропагандистском кольце западных СМИ, основным направлением которых является русофобия и антироссийская дезинформационная активность.