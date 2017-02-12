Трампу могут запретить получать подарки от иностранных лидеров

В конгрессе США предлагают запретить президенту Дональду Трампу принимать любые вознаграждения, подарки и титулы от лидеров других стран. Проект соответствующей резолюции, с которым ознакомился RT, подготовила и внесла в конгресс член палаты представителей от демократов Марси Каптур.

Это не первая попытка американских законодателей повлиять на республиканца. По мнению экспертов, они пытаются держать президента «на коротком поводке» и в то же время готовят почву для его отстранения от должности.

В конгрессе США рассмотрят проект резолюции, которая в случае одобрения запретит новому президенту Дональду Трампу принимать денежные вознаграждения и получать любые подарки от лидеров других государств. Документ подготовила и внесла на рассмотрение парламента конгрессмен и представитель штата Огайо Марси Каптур при участии ещё 33 членов конгресса от Демократической партии.

Опасные связи

Авторы документа считают, что такая мера позволит «сохранить независимость США от внешнего влияния со стороны любых лиц, занимающих государственные должности в других странах».

«Конгресс не даёт разрешения президенту Дональду Трампу принимать какой бы то ни было подарок, денежное вознаграждение, должность или титул любого рода от какого-либо короля, принца или иностранного государства в течение всего президентского срока», — говорится в резолюции.

Согласно пояснительной записке к проекту резолюции, под иностранными государствами демократы также подразумевают «любых их агентов и пособников, а также корпорации, контролируемые и принадлежащие правительствам других государств».

Если проект резолюции получит одобрение обеих палат парламента, президент США должен будет в течение 30 дней предоставить конгрессу доклад о подобных случаях и отчитаться о том, как он планирует избегать «опасных связей» с иностранными государствами.

Зависимость от подарков

Демократы ссылаются на Emolument Clause — «Положение о денежном вознаграждении» в Конституции США, которое, по их мнению, предполагает, что на государственные решения не должны влиять частные соображения и зависимость политиков от «других факторов».

«Положение о денежном вознаграждении, включённое в текст Конституции её составителями, охватывает нечто большее, чем откровенное взяточничество или передачу чего угодно, представляющего ценность, по принципу»ты — мне, я — тебе».

Оно говорит о случаях, когда на государственные решения влияют частные соображения и неподобающая зависимость от других факторов; о случаях, когда политики и институты власти поступаются общественными интересами ради частных», — говорится в документе.

Члены конгресса, подготовившие документ, опасаются того, что 45-й президент США Дональд Трамп может преследовать свои личные интересы при управлении страной и, «получая вознаграждения и титулы, оказаться в неверной зависимости» от других государств.

Кроме того, в резолюции указывается, что «вознаграждением» конгресс может счесть любое взаимодействие президента с другими государствами.

С Киевом можно

Отметим, что «проводником» проекта резолюции, регулирующей связи Трампа с иностранными государствами, является конгрессмен-демократ Марси Каптур, которая неоднократно вела переговоры с Киевом о предоставлении военной и финансовой помощи. Каптур считается одним из главных лоббистов интересов Украины в сенате и является автором четырёх проукраинских резолюций.

Кроме того, конгрессмен ранее также продвигала проект антироссийских санкций, а в своём Twitter Каптур активно высказывается против российской внешней политики и президента РФ.

«Дональд Трамп не должен забывать о том, что происходит в путинской России. Оппонентов и критиков Путина часто находят мёртвыми», — пишет демократ на своей официальной странице.

Также Марси Каптур принимала активное участие в Women’s March — «Марше женщин», который стал одной из самых масштабных акций протеста против нового президента Соединённых Штатов.

Зуд демократов

Напомним, что ранее американские законодатели уже предлагали на рассмотрение конгресса проект «антитрамповской» резолюции, с помощью которой они собирались избежать конфликта интересов в деятельности президента.

Демократы тогда призывали Трампа не использовать новые полномочия в интересах Trump Organization. Республиканцу предлагали поручить управление активами независимому лицу, тем самым ограничив возможности Трампа руководить капиталами бизнес-империи.

Новый руководитель государства, уверены авторы проекта резолюции, не должен преследовать личные цели и использовать свои полномочия в интересах иностранных правительств и корпораций.

Предъявите документы

Недоверие к новоизбранному президенту и интерес к его доходам проявляют и обычные американцы.

Так, на днях на сайте Белого дома была размещена петиция, требующая от Трампа опубликовать полную версию своей налоговой декларации. Американцы также хотят удостовериться в том, что в деятельности нового президента нет конфликта интересов.

Авторы документа призывают Трампа обнародовать все документы, которые могут раскрыть «иностранное влияние и финансовые интересы», несовместимые с должностью президента.

Петиция уже собрала более 200 тыс. подписей американцев, однако советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что «президент США Дональд Трамп не будет публиковать свою налоговую отчётность», так как людям «нет дела» до этой информации.

А новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в таком случае администрация Трампа потребует отчёта СМИ об их работе.

Президент на поводке

С помощью подобных резолюций демократы пытаются удержать Трампа «на коротком поводке» и поставить его в полную зависимость от решений конгресса и политических элит США, полагает директор центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Кроме того, политолог уверен, что нарушение такой резолюции — в случае её принятия — в будущем может послужить основой для попыток импичмента Трампа.

«Американские элиты пытаются создать юридическую основу для импичмента. Демократы заранее готовят аргументы для избирателей, ведь если Трамп не будет соблюдать такие резолюции, это может стать одной из причин, которой демократы объяснят своё желание отстранить Трампа от должности», — считает эксперт.

По мнению Салина, «если республиканец каким-либо образом нарушит резолюцию, одобренную конгрессом, демократы объявят, что он ставит свои интересы выше национальных».