Трампа ждет серьезный разговор с Путиным, — бывший аналитик ЦРУ 

Когда президент Трамп будет говорить с президентом Путиным на саммите G20, то российский лидер обязательно задаст ему вопрос о том, почему США окружают Россию своей противоракетной обороной, пишет для Consortiumnews бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его мнению, Путин рассматривал Договор об ограничении систем ПРО, который США в одностороннем порядке разорвали в 2001 году, в качестве ключевого фактора сохранения ядерного баланса между Москвой и Вашингтоном.

На протяжении десятилетий Россия считала ядерное оружие, способное гарантированно уничтожить США, средством устрашения, хотя Москва никогда не показывала, что собиралась провести такую самоубийственную атаку. С этой точки зрения, Путину весьма интересно, с какой целью США решили развивать свою ПРО, повышая таким образом вероятность перехвата российских боеголовок, уверен автор.

Поэтому Путин ясно дал понять, что заявления США о том, что ПРО нужна для защиты от потенциального удара Ирана, «оскорбительно лицемерны», особенно в свете договора 2015 года, который связал Тегерану руки в деле развития собственного ядерного арсенала.

Тем не менее стратегический баланс между США и Россией становится всё более шатким с развёртыванием каждой новой системы ПРО. Со временем у России будут уменьшаться возможности по прогнозированию ядерного удара США по России, что делает сценарий применения ядерного оружия по предупреждению более вероятным, отмечает Макговерн.

Ни для кого не секрет, что Москва чувствует себя обманутой НАТО, которое продвигается на восток. Однако российские стратеги, по всей видимости, считали, что могли с этим мириться — но до определённого момента. Этот момент настал 22 февраля 2014 года, когда на Украине произошёл «государственный переворот», считает автор.

За день до того, как Крым «вновь вошёл в состав России», Путин пояснил, почему реакция России на события на Украине была такой жёсткой. Важнейшей причиной российский президент назвал возможную интеграцию Украины и Крыма в систему ПРО вокруг России.

Путин, по мнению Макговерна, винит предшественников Трампа в том, что у него выработалось стойкое недоверие к Вашингтону по этому важному вопросу. В 2001-м он назвал решение Джорджа Буша выйти из этого договора огромной ошибкой. Опасения Путина также не были развеяны президентом Обамой, хотя тот и пообещал проявить в этом вопросе «больше гибкости».

По мнению аналитика, на саммите в Гамбурге Путин, скорее всего, проявит своё знаменитое хладнокровие по этому вопросу.

«Однако вам предстоит иметь дело с человеком, который чувствует себя облапошенным в этом отношении и который иногда приходит в ярость из-за того, что другие люди не понимают серьёзности этого потенциально экзистенциального вопроса», — предупреждает Трампа Макговерн.

«Учитывая историю отношений, во время переговоров с Путиным вам придётся иметь дело с багажом недоверия. Для того чтобы развеять опасения российского президента, потребуется нечто большее, чем обтекаемые обещания в стиле Обамы, — уверен автор. — Принимая во внимание ту важность, которую он придаёт этой теме, вполне возможно, что Путин предложит серьёзно поговорить об этом».

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