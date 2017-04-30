Трампа забросали российскими флагами во время выступления (ВИДЕО)
Во время выступления Дональда Трампа в Харрисбурге, Пенсильвания, противники президента начали забрасывать его российскими флагами.
Это, по всей видимости, продолжение охватившей всю Америку истерии о связи Трампа с «русскими», хотя последние месяцы внешняя политика Белого дома идет вразрез с этими обвинениями.
Трамп на провокацию никак не отреагировал, невозмутимо продолжив выступление, которое было посвящено первым ста дням его президентства.
Как сообщала «Русская Весна», Трамп обвинил американские СМИ в замалчивании его достижений на посту главы государства.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493531609