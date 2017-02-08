Трампа начинают скручивать в бараний рог

Кандидат в президенты США и действующий президент США — это совершенно различные состояния. Особенно отчётливо это видишь и понимаешь на такой контрастной фигуре как Дональд Трамп. Гусарство рыжеволосого вихрастого парня с каждым днём президентства сходит на нет. Трамп с удивлением начинает осознавать, что между словом президента и игрой слов кандидата в президенты дистанция огромного размера.

На днях в интервью Трамп заявил, что впечатление от руководства страной — сюрреалистическое. Есть опасение, что у 70-летнего президента, с полным отсутствием какого-то ни было опыта в большой политике, оно таковым останется надолго, может даже, до конца президентского срока. Что ни есть хорошо, как для самих американцев, так и для всего остального мира.

И хотя Трамп и уверяет, что готов «двигаться по выбранному курсу», уже очевидно, что свой «курс» он уже корректирует и сам, и иные силы. Что и логично, и объяснимо. Если для обычного политика президентство лишь «работа в заданных рамках», то есть работа в режиме реальной политики, то для Трампа — это нечто сюрреалистическое. «Американские рамки», рамки реальной американской политики — данность, в рамках которой только и могут действовать американские президенты. Такая вот тавтологическая закономерность. Не трампами эта «данность» придумана и не родился ещё такой трамп, который способен её сломать. Эта-та «данность» и скручивает 45-го президента США в бараний рог.

Вспомним, с каким скрежетом прошёл через сенат трамповский кандидат в госсекретари — Рекс Тиллерсон. Это была первая показательная порка Трампа. Следующую оплеуху новый президент получил от Суда США, признавшего «миграционный» указ Трампа недействительным. Минюст США вступился за Трампа и оспорил решение суда, запретившего выполнять указ о мигрантах, однако апелляционный суд США отклонил жалобу Минюста.

Ещё за несколько дней до инаугурации Трамп называл НАТО устаревшей организацией и выражал сомнения в её способности противостоять современным угрозам. Некоторые восприняли его слова чуть ли ни как пролог к роспуску альянса. Но не далее как вчера во время выступления в штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США Трамп заявил о «решительной поддержке НАТО».

«Мы установим дружеские и доброжелательные отношения с мировыми странами, но мы сделаем это с пониманием того, что в первую очередь каждый народ вправе заботиться о своих интересах. Мы не будем никому навязывать свой жизненный уклад, скорее позволим ему во всей блистательности стать примером для других», — так красиво Трамп говорил 20 января на церемонии инаугурации. А уже сегодня он называет Иран террористическим государством номер один. И выходит, что Трамп далеко не такой рыжий и пушистый, каким хочет казаться. По оценке аналитиков, своим антииранским выпадом президент США намерен убить сразу трёх зайцев: собственно Иран, а заодно и Россию с Китаем. Связь тут такая. Россия дружит с Ираном, но в Вашингтоне считают, что наметившаяся иллюзия налаживания отношений США с Россией заставят последнюю отвернуться от Ирана. А это, в свою очередь, вобьёт клин в добрососедские связи России и Китая.

«Свой жизненный уклад» можно ведь навязывать не только ракетами и бомбами, как это делал Обама, но и помахивая сладкой морковкой перед мордой осла.

Впрочем, Трамп в «отношениях с мировыми странами» не намерен отказываться и от грубой силы, о чём недвусмысленно заявил по поводу Ирана, обвинив тот в интервью телеканалу Fox News в «рассылке денег и оружия» по всему миру. И косвенно на Донбассе, где активные боевые действия ВСУ против ДНР И ЛНР возобновились странным образом сразу через несколько дней после инаугурации Трампа. При этом Трамп всё тому же Fox News наивно заявляет: «Мы не знаем точно, что там (в Донбассе — авт.) происходит».

И вообще риторика Трампа-кандидата по Крыму, Донбассу, России заметно, а иногда кардинально отличается от риторики Трампа-президента. В частности, в предвыборный период Трамп договорился даже до обещания рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России. Но постпред США при ООН Никки Хейли уже в первом заявлении по данному вопросу заметила, что американские санкции против России не отменят до тех пор, пока контроль над Крымом не перейдёт Украине. Позже Белый дом подтвердил, что заявление Хейли о принадлежности Крыма Украине отражает позицию администрации президента США по этому вопросу.

Даже по приведённым здесь эпизодам видно, что Трамп-президент это уже далеко не Трамп-кандидат. В очередной раз мир получил подтверждение, что реальная политика и те, кто её делают, скручивают в бараний рог любого.

Из всего сказанного мы должны сделать один очевидный вывод, который уже прозвучал в статье «Трамп — президент-свисток»: «России стоит ещё строже держать ушки на макушке».

Ещё раньше в статье «России противопоказано дружить с Западом» писал: «Россия — сама цивилизация. Самостоятельная и самодостаточная цивилизация. Именно на этой основе Россия должна строить своё развитие и выстраивать свои взаимоотношения с остальным миром. В первую очередь, это касается взаимоотношений с Западом, который уважает и считается с Россией в одном случае, когда она сильная. Сильная же Россия, когда она не бросается в смертельные объятия Запада, а идёт с ним параллельным курсом. Такие прагматичные отношения с Россией выгодны и Западу. Только Запад пока ещё в полной мере этого не осознал».

Оттого на президентской сцене США появился Трамп. У Запада не получилось взять Россию мытьём, теперь он пытается сделать это катаньем. Для этого сейчас и обкатывают рыжеволосого вихрастого парня, скручивая его в бараний рог.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/17107/-