Трамп: Жёсткость в отношении России противоречит интересам США
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поладить с Россией и избежать жесткого курса в отношениях между государствами.
«Я ничего не делал для России. Если мы поладим, то это позитивная вещь. У нас есть талантливый Рекс Тиллерсон — он будет встречаться с ними», — сказал американский президент.
По его словам, ему как политику по отношению к России было бы проще взять жёсткий курс, однако он пошел по другому пути, поскольку уверен, что это соответствует интересам США.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487276146