Трамп живёт по московскому времени: в Вашингтоне объяснили поведение президента (ВИДЕО)

Впервые с 1921 года президент США проигнорировал традиционный ужин с журналистами, показав, возможно, что мириться с критикующими его СМИ, которых он клеймит «фейковыми», не намерен.

Ужин журналистов в Белом доме — традиционный прием, который с 1921 года посещали президенты США. Трамп же предпочел поехать на митинг своих сторонников в Пенсильванию, где тоже не обошлось без курьёзов: во время его речи в него полетели флаги России.

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А пока Трамп был в Пенсильвании, в Вашингтоне «выяснилось», что он не притрагивается к алкоголю и публикует сообщения в Twitter в 3 часа ночи, потому что живёт по российскому времени, где как раз 10 утра.

«Трамп сейчас не с нами, он далеко, ведь, как вы знаете, Москва далеко отсюда», — упражнялся в остроумии комик Хассан Минаж.

«То, что он не берет в рот алкоголя, вызывает уважение. Просто подумайте: ведь это значит, что все свои твиты он пишет в совершенно трезвом состоянии. Как такое возможно?!

Он пишет сообщение в Twitter в 3 часа ночи, трезвый. Кто на трезвую голову пишет в Twitter в 3 часа ночи? Дональд Трамп, потому что в России тогда 10 утра — рабочее время».

Это не первый ужин журналистов, где Трамп становится объектом насмешек: так, шесть лет назад комик Сет Майерс и президент Обама высмеяли возможность Дональда Трампа баллотироваться в президенты США и вероятность его победы. Трамп на том ужине присутствовал, слушая эти колкости с каменным лицом.