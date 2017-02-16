Трамп ждет, что мы «вернем Крым», — мы ждем, что США займутся своими делами, — Саблин

Депутат Государственной Думы, зампредседателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин прокомментировал недавнее заявление Белого дома по поводу России и Крыма.

Как сообщала «Русская Весна», на днях пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что «президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым (Украине — прим. РВ)».

При этом Трамп хочет поладить с Россией, «в отличие от предыдущей администрации», подчеркнул чиновник. В Вашингтоне полагают, что две страны могли бы совместными усилиями «решать многие проблемы», в том числе бороться с ИГИЛ*.

«Трамп — президент США, он отстаивает геополитические интересы своей страны так же, как сегодняшняя Россия — свои. Он ожидает, что мы «вернем Крым». Мы ожидаем, что США будут заниматься своими делами и не станут лезть в чужие», — заявил Дмитрий Саблин.

«Как бы в Америке отнеслись к предложению «вернуть» Техас или Аляску вместе со своими гражданами? Думаю, там прекрасно понимают, что времена, когда нашу страну рвали на части, в прошлом, и это просто ритуальные заявления. Главное — дела, а не слова», — добавил он.

Читайте также: Радость Украины по поводу слов Трампа о Крыме преждевременна

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления Белого дома сказала: «Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации». А спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал вообще прекратить разговоры о Крыме, так как они являются посягательством на территориальную целостность страны.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.